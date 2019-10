'Klein openingsverlies voor Beursplein 5'

quote: finance2u schreef op 2 okt 2019 om 08:38:

Markit kwam met een compleet ander verhaal gisteren: grootste loonstijging sinds 2016, industriële activiteit omhoog naar 51,1.... gewoon een compleet verhaal op yahoo..waarom dan alle aandacht naar het onderzoek van ISM?????? Het zijn beide onderzoekbureaus die er ook niet voor schromen flink bij te stellen.

Cijfers zijn totaal irrelevant en zeker de discussie of iets nou positief of negatief is, het gaat erom hoe de beurzen erop reageren.....dat is als belegger het enige dat telt.