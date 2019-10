Noorwegen neemt hap uit staatsfonds

Dagobert Duck zou jaloers zijn op het vermogen dat de Noren in loop der jaren hebben opgebouwd met de opbrengsten uit de oliesector.

Verstandig geinvesteerd en af en toe een klein greepje in de kas moet toch kunnen, dit in tegenstelling van Nederland waar de aardgasbaten die onze regering ontving werden uitgegeven aan zinnige maar vaker nog aan onzinnige projecten.

Nu Groningen aan het verzakken is heeft de regering geen spaarpotje achter de hand om de bewoners schadeloos te stellen. Ze verkochten liever het gas tegen afbraakprijzen aan het buitenland. Nu moet iedereen van het gas af omdat dit te vervuilend zou zijn, in het buitenland wordt het gepromoot als zeer schoon. Reden is dat we nu moeten gaan importeren en dat wil Den Haag liever niet.