'Mattress Firm zoekt doorstart'

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse matrassenverkoper Mattress Firm staat naar verluidt op het punt om uitstel van betaling aan te vragen. Volgens bronnen van persbureau Reuters zou de onderneming uit zijn op een doorstart.

De winkelketen, met filialen op wel 3000 locaties, kampt met stevige concurrentie van onlinenieuwkomers als Casper Sleep. Moederbedrijf Steinhoff is ook niet bij machte om te hulp te schieten. Die Zuid-Afrikaanse winkelgigant gaat zelf gebukt onder een miljardenschuld en slaagt er de laatste tijd nog maar net in om het hoofd boven water te houden.

In augustus gingen er al geruchten dat Mattress Firm een faillissement zou overwegen. Dat zou een manier kunnen zijn om onder dure huurcontracten uit te komen. Ook zou Mattress Firm verlieslatende filialen willen sluiten. Het bedrijf zelf wil niet reageren.

Mattress Firm is verre van de enige grote Amerikaanse retailer die recent in problemen is gekomen. Eerder viel al het doek voor speelgoedwinkelketen Toys "R" Us. Bij andere ketens, bijvoorbeeld Gymboree en Payless ShoeSource, is flink gereorganiseerd.