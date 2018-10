S&P verlaagt kredietwaardigheid AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 554

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) verlaagt het oordeel over de kredietwaardigheid van verfproducent AkzoNobel van A- naar BBB+. Het vooruitzicht voor de kredietbeoordeling gaat van negatief naar stabiel.

Eerder op de dag werd bekend dat Akzo 5,5 miljard euro extra uitkeert aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals klaar is. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal het bedrijf eigen aandelen gaan inkopen. De 5,5 miljard euro komt bovenop een eerdere uitbetaling van in totaal 1 miljard euro aan speciaal dividend. Op 13 november is het aan de aandeelhouders om over het nieuwe voornemen van Akzo te stemmen.