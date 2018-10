Topman Stadler definitief weg bij Audi

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: autoindustrie

INGOLSTADT (AFN/BLOOMBERG) - De gearresteerde topman Rupert Stadler van het Duitse automerk Audi is met onmiddellijke ingang verwijderd uit zijn functie. Stadler zit al sinds juni vast in de gevangenis voor ondervraging over zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels.

Het besluit om de 55-jarige Stadler uit zijn functie te zetten werd genomen door de raden van toezicht van Volkswagen en Audi. Volgens een verklaring kon hij door zijn detentie zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Nu kan Stadler zich beter richten op zijn verdediging, aldus de autobouwers. Oorspronkelijk liep het contract van Stadler tot 2022.

Stadler werd medio juni opgepakt uit vrees dat hij met bewijsmateriaal kan knoeien of getuigen kan beïnvloeden. De Nederlander Bram Schot is momenteel tijdelijk topman bij Audi.