Lagere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met kleine verliezen aan de handel begonnen. Beleggers zijn enigszins bezorgd over de ontwikkelingen in Italië waar begrotingsplannen voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Ook zijn de ogen op Wall Street nog altijd gericht op het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel min of meer onveranderd op 26.656 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2922 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,4 procent omlaag naar 8007 punten.

Snack- en frisdrankproducent PepsiCo opende de boeken en zakte een kleine 2 procent. De maker van Pepsi Cola, Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats rekent voor het lopende jaar op een sterkere autonome groei van de omzet dan eerder geraamd, maar de winstverwachting werd iets verlaagd.

Ook was er nieuws rond Amazon, dat in de eerste handelsminuten bijna 1 procent zakte. De webwinkelreus maakte bekend het minimumloon voor zijn werknemers in de VS te verhogen.

Tesla kreeg er 0,4 procent aan beurswaarde bij. De maker van elektrische auto's kwam met productiecijfers. Deze waren goeddeels als verwacht. Ook de productiedoelen bleven ongewijzigd. Het bedrijf maakt meer vaart met de bouw van een fabriek in de Chinese stad Shanghai.