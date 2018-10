Gepubliceerd op | Views: 1.159 | Onderwerpen: China, Italië

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting met kleine minnen aan de nieuwe handelsdag beginnen. Beleggers op Wall Street zijn enigszins bezorgd over de ontwikkelingen in Italië waar begrotingsplannen voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Verder blijft het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China het beurssentiment drukken.

De relatieve mineurstemming volgt daags op de opluchting over een handelsakkoord tussen Canada en de VS. Kenners wijzen er op dat de impact van de situatie met China veel omvangrijker is dan het afsluiten van een nieuw Noord-Amerikaans akkoord. In het Witte Huis menen ze dat de deal met Canada en Mexico de Amerikaanse onderhandelingspositie met China versterkt.

Qua bedrijven weet onder meer snack- en frisdrankproducent PepsiCo de aandacht op zich gericht. De maker van Pepsi Cola, Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats rekent voor het lopende jaar op een sterkere autonome groei van de omzet dan eerder geraamd. Verder zal er aandacht zijn voor Amazon. De webwinkelreus maakte bekend het minimumloon voor zijn werknemers in de VS te verhogen.

Tesla

Het aandeel Tesla kan ook weer op een bovengemiddelde belangstelling rekenen na bekendmaking van de productiecijfers. Deze waren goeddeels als verwacht. Ook de productiedoelen bleven ongewijzigd. Het bedrijf maakt meer vaart met de bouw van een fabriek in de Chinese stad Shanghai.

De automaker won maandag flink aan beurswaarde als gevolg van een schikking met de beurswaakhond SEC. Die had de onderneming en topman Elon Musk aangeklaagd wegens fraude na een ongefundeerde tweet over het mogelijk van de beurs halen van de onderneming.

Autoverkopen

Overigens worden dinsdag ook de autoverkopen in de VS over de maand september bekend. Niet iedere automaker voelt zich geroepen maandelijks inzicht te geven in de verkoopcijfers.

Verder spreekt Fed-preses Jerome Powell over de economische vooruitzichten en dan in het bijzonder over de werkgelegenheid en de inflatie. Ook andere Fed-bestuurders houden toespraken. De macro-economische agenda is nagenoeg leeg.

Wall Street sloot maandag op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 26.651,21 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2924,59 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 8037,30 punten.