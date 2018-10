Amazon verhoogt minimumloon voor personeel VS

Gepubliceerd op | Views: 1.014 | Onderwerpen: Verenigde Staten

SEATTLE (AFN) - De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon gaat het minimumloon voor zijn werknemers in de Verenigde Staten verhogen. Het laagste uurtarief voor werknemers en tijdelijke arbeidskrachten is vanaf 1 november 15 dollar (13 euro), maakte het bedrijf bekend. Volgens Amazon profiteren in totaal 250.000 Amerikaanse werknemers en zo'n 100.000 tijdelijke personeelsleden van de loonsverhoging.

Amazon staat internationaal niet bekend om goede arbeidsvoorwaarden in distributiecentra. Zo berichten media geregeld over zware werkdagen tegen lage lonen. Amerikaanse werknemers klaagden vorige maand in The Washington Post nog over de loonsverhoging die het miljardenbedrijf hun bood.

Topman Jeff Bezos zegt die geluiden nu ter harte hebben genomen. ,,We hebben naar onze critici geluisterd en nagedacht over wat we wilden doen. We hebben besloten het voortouw te willen nemen'', aldus 's werelds rijkste persoon in een persbericht. ,,We moedigen onze concurrenten en andere grote werkgevers aan hetzelfde te doen.'' Bezos kondigde ook aan bij het Congres aan te dringen op een hoger wettelijk minimumloon in de VS. Dat ligt nu op 7,25 dollar per uur.