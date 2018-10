Gepubliceerd op | Views: 929 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Heineken heeft in Europa in het derde kwartaal naar verwachting meer drank aan de man gebracht, maar dat zal het aandeel niet wezenlijk in beweging brengen. Dat schrijft Deutsche Bank in een analistenrapport. De bank verlaagt het koersdoel voor de bierbrouwer van 95 euro naar 90 euro en handhaaft het hold-advies.

Het aanhoudende zomerse weer in Europa zorgt voor meer omzet uit die regio, maar volgens de kenners is op markten in andere werelddelen geen wezenlijk trendbreuk te zien. Beleggers zullen bij de derdekwartaalcijfers, die 24 oktober worden gepresenteerd, vooral letten op winstmarges en de autonome groei van het bedrijfsresultaat (ebit).

Ook Jefferies (hold) verwacht een omzetstijging voor Heineken, maar wijst er eveneens op dat beleggers voornamelijk hogere winstmarges verlangen. Het aandeel Heineken stond dinsdagochtend omstreeks 09.20 uur 0,8 procent lager op 80,56 euro.