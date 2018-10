Aankondiging Akzo geen verrassing

Gepubliceerd op | Views: 140

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel verrast niet met de uitkering van meer dan de helft van de opbrengst uit de verkoop van Specialty Chemicals aan de aandeelhouders. Dat constateren analisten van KBC Securities dindag in een reactie.

Het concern keert 5,5 miljard euro extra uit aan aandeelhouders, nu de verkoop van de divisie klaar is. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal Akzo eigen aandelen gaan inkopen. Het verfbedrijf had volgens de kenners eerder al aangegeven dat dit waarschijnlijk op deze manier zou gebeuren.

Volgens KBC gaat alle aandacht nu weer uit naar de voortgang die AkzoNobel maakt met zijn ,,ambitieuze'' doelstellingen voor 2020. Ze hanteren een hold-advies op het aandeel, dat maandag sloot op 79,52 euro.