TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag licht hoger geëindigd. Vooral de exportbedrijven deden goede zaken dankzij een verzwakking van de Japanse yen. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten stevige verliezen zien nadat Larry Kudlow, de economisch adviseur van het Witte Huis, in een tv-interview zei dat een handelsakkoord met China niet ,,op handen" is.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent in de plus op 24.270,62 punten en bleef daarmee hangen rond de hoogste stand sinds november 1991. De automakers Toyota en Honda en technologieconcern Panasonic, die veel producten verkopen buiten Japan, stegen tot 2,7 procent. Kledingketen Shimamura zakte ruim 8 procent na een verlaging van de winstverwachting.

Ono Pharmaceutical dikte 3,1 procent aan. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de Nobelprijs voor Geneeskunde werd toegekend aan onderzoekers voor een methode om kanker te bestrijden die werd gebruikt in een medicijn dat het Japanse farmaceutische concern samen met Bristol-Myers Squibb heeft ontwikkeld.

ASM Pacific Technologies

In Hongkong keerden beleggers terug na een lang weekeinde en raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,2 procent kwijt. ASM Pacific Technologies klom 5,1 procent. Het aandeel reageerde op de mediaberichten van afgelopen vrijdag dat de Chinese elektronicagigant TCL een bod van 1 miljard dollar overweegt uit te brengen op het resterende belang van ASMI in zijn Aziatische tak.

De beurs in Shanghai was nog gesloten vanwege een vakantieperiode. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,7 procent en de Kospi in Seoul leverde 1,2 procent in.