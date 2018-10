PwC ziet niets in opsplitsen 'grote vier'

Gepubliceerd op | Views: 117

LONDEN (AFN) - Een gedwongen opsplitsing van 's werelds vier grootste accountants- en advieskantoren komt de kwaliteit van hun werk niet ten goede. Daarvoor waarschuwt Bob Moritz, internationaal voorzitter van accountancybedrijf PwC. Hij reageert daarmee op een onderzoek dat de Britse regering wil starten om na te gaan of de grootste vier spelers op de markt niet te machtig zijn geworden.

De 'Big Four', waartoe ook EY (Ernst & Young), KPMG en Deloitte worden gerekend, hebben naast boekhoudkundige activiteiten een groot scala aan adviesdiensten in huis. Britse parlementsleden dringen er daarom op aan te onderzoeken of de kantoren gedwongen kunnen worden hun consultancy- en accountantsactiviteiten opsplitsen.

Maar dat creëert alleen maar meer problemen, zegt Moritz in een interview ter gelegenheid van de jaarcijfers van PwC. Hij stelt dat de audit van een bedrijf veel en uiteenlopende kennis vereist. Als accountantskantoren bij hun beoordeling niet al die kennis in huis hebben, zouden ze weleens steken kunnen laten vallen, aldus Moritz.