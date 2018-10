Akzo keert miljarden uit aan aandeelhouders

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel keert 5,5 miljard euro extra uit aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals klaar is. De verfreus maakte dit daags na de afronding van die deal bekend. De uitkering zal plaatsvinden via onder meer een speciaal dividend in contanten. Ook zal Akzo eigen aandelen gaan inkopen.

De 5,5 miljard euro komt bovenop een eerdere uitbetaling van in totaal 1 miljard euro aan speciaal dividend. Op 13 november is het aan de aandeelhouders om over het nieuwe voornemen van Akzo te stemmen.

De verkoop van de speciaalchemietak was juist al bedoeld om aandeelhouders te paaien. Die roerden zich nadrukkelijk na de vergeefse poging van het Amerikaanse PPG Industries om Akzo in te lijven. Het verfbedrijf beloofde eerder al het merendeel van de opbrengsten van de verkoop van Specialty Chemicals aan aandeelhouders uit te zullen keren.

Duidelijk teken

Volgens topman Thierry Vanlancker is de beloning aan de aandeelhouders een ,,duidelijk teken" dat Akzo zijn beloftes nakomt. Het verfbedrijf wees de eerdere avances van PPG onder meer af omdat het naar eigen zeggen zelf waarde voor aandeelhouders zou weten te creëren.

Van de extra 5,5 miljard euro die Akzo uitkeert, zal 2,5 miljard euro worden gebruikt voor de inkoop van aandelen. Na het speciaal dividend van nog eens 1 miljard euro blijft er nog 2 miljard euro over die als een soort winstuitkering in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt.

Met de verkoop van Specialty Chemicals was een bedrag van 10,1 miljard euro gemoeid. De resterende opbrengsten worden gebruikt voor het aflossen van schulden en voor de kosten in verband met de transformatie en eventuele aanvullende overnames. Akzo kondigde verder aan dat het dividendbeleid ongewijzigd blijft. Het bedrijf gaat uit van een stabiel tot oplopend dividend.