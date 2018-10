'Beleggers enthousiaster over duurzaamheid'

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - Duurzaam beleggen is voor een op de vijf Nederlandse particuliere beleggers belangrijker geworden in de afgelopen vijf jaar. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 22.000 beleggers wereldwijd van het Britse beleggingsfondsenhuis Schroders.

Hoewel beleggers enthousiaster worden over duurzaam beleggen, valt op dat Nederland op dat vlak nog wel achterloopt. In Europa geeft een kwart van de beleggers aan meer waarde te hechten aan duurzaam beleggen en wereldwijd geldt dat zelfs voor bijna drie op de tien beleggers. Vooral in Azië staat het hoger op de agenda.

Institutionele beleggers in Nederland, zoals pensioenfondsen, behoren volgens Schroders juist al langer tot de voorhoede als het gaat om verantwoord beleggen. ,,De trend die we al jaren zien, en die is begonnen bij institutionele beleggers, is nu volop omarmd door de particulier", zegt Hein Kuijpers van Schroders Nederland.