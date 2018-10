Argentijnse verkoop Shell afgerond

Gepubliceerd op | Views: 234

LONDEN (AFN) - Shell heeft de verkoop van verschillende Argentijnse activiteiten aan het Braziliaanse energiebedrijf Raízen afgerond. Dat bleek dinsdag. De deal behelst onder meer een olieraffinaderij en honderden tankstations in Argentinië.

De totale prijs is overigens nog afhankelijk van definitieve bijstellingen, maar komt neer op ruim 900 miljoen dollar. Raízen is een samenwerkingsverband van Shell en de Braziliaanse onderneming Cosan, die elk een deelneming van 50 procent hebben. Raízen is een van de grootste suiker- en ethanolproducenten ter wereld. Daarnaast is het ook een van de grootste distributeurs van brandstof.