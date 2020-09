Wall Street zet opmars voort

Gepubliceerd op | Views: 650

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Daarmee zetten de graadmeters de opmars van de voorbije dagen voort. Beleggers op Wall Street bogen zich over cijfers van loonstrookverwerker ADP over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Daarnaast kwam de Federal Reserve met zijn beige book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 1,6 procent hoger op 29.100,50 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent tot 3580,84 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 12.056.45 punten.

Volgens ADP kwamen er vorige maand 428.000 banen bij, maar economen hadden in doorsnee op een plus van 1 miljoen banen gerekend. Het cijfer voor juli werd opwaarts herzien. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Volgens de Fed toont de Amerikaanse economie tekenen van herstel, maar blijft deze gebukt gaan onder de coronacrisis. De economische activiteit blijft ook ver achter bij de niveau's van voor de crisis.

Gamingchip zorgt voor plus Nvida

Chipmaker Nvida won bijna 4 procent. Een nieuwe gamingchip van het concern werd goed ontvangen. Verder stond Twitter (plus 6,1 procent) in de belangstelling. Het bedrijf gaat geen edit-knop ontwikkelen om eerder geplaatste berichten aan te kunnen passen. Dick Costolo, oud-baas van Twitter vergeleek de recente opmars van techaandelen met de dotcom-bubbel begin deze eeuw.

Verder was er aandacht voor de resultaten van Macy's. De winkelketen wist het verlies in het afgelopen kwartaal beperkt te houden. Volgens Macy's zijn er tekenen van herstel te zien in de verkopen. Het aandeel won 0,6 procent.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer kledingverkoper Guess (plus 12 procent) en drankenconcern Brown-Forman, het bedrijf achter onder meer whiskey-merk Jack Daniel's, dat 10 procent steeg.

United Airlines won 2,4 procent aan beurswaarde. De luchtvaartmaatschappij schrapt volgende maand meer dan 16.000 banen in verband met de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis.

De euro was 1,1848 dollar waard tegen 1,1835 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent goedkoper op 41,62 dollar. Brentolie zakte 2,5 procent in prijs tot 44,44 dollar per vat.