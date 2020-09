'Airbnb wijst miljardair Ackman de deur'

Gepubliceerd op | Views: 207

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Woningverhuurwebsite Airbnb heeft geen interesse in een beursgang via de achterdeur door een fusie met lege beurshuls van investeerder Bill Ackman. De onderneming wil zijn beursplannen liever op de traditionele manier tot uitvoer brengen, zo meldden bronnen.

Een poging van Ackman om Airbnb bij Pershing Square Tontine Holdings onder te brengen, zou vooralsnog niets hebben uitgehaald. Maar dat betekent niet dat het plan helemaal van tafel is, zo wordt gezegd. Momenteel zou door de partijen echter niet worden onderhandeld.

Ackman had eerder al een speciaal overnamevehikel, een zogeheten blank-check-bedrijf, opgericht. Daarmee wist hij eerder 4 miljard dollar op te halen. De miljardair gaf onlangs aan met potentiële bedrijven in gesprek te zijn. Daarvan zou Airbnb er een zijn.

Doorgaans halen blank-checkbedrijven geld op de kapitaalmarkten op om daarmee een aankoop te doen binnen een vastgestelde periode. Dat kan een start-up zijn, maar waarschijnlijker is het om een overname of een fusie te regelen. Zo'n fonds is speculatief van aard, ook omdat het geen vastomlijnd bedrijfsplan heeft.