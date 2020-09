United Airlines gaat ruim 16.000 banen schrappen

Gepubliceerd op | Views: 374 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines gaat volgende maand meer dan 16.000 banen schrappen in verband met de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis. Door de virusuitbraak staat een groot deel van de vloot van United al maanden aan de grond en worden zware verliezen geleden.

Het gaat om cabinepersoneel, piloten en managers die per 1 oktober hun baan gaan verliezen. De ontslagronde volgt op het aflopen van een soort verbod op gedwongen ontslagen bij luchtvaartmaatschappijen als voorwaarde voor steun van de Amerikaanse overheid aan de sector. Er hebben al 7400 werknemers van United ingestemd met een vrijwillige vertrekregeling en nog eens 20.000 werknemers zijn op tijdelijk verlof gestuurd.

Ook andere Amerikaanse maatschappijen snijden fors in het personeelsbestand. Zo is American Airlines van plan 19.000 banen te gaan schrappen, terwijl Southwest Airlines en Delta Air Lines eveneens van plan zijn in te grijpen vanwege de crisis.

United heeft gezegd dat van echt herstel in de luchtvaartsector voorlopig nog geen sprake zal zijn. Volgens het bedrijf is er eerst een vaccin tegen het coronavirus nodig dat wijdverspreid is toegediend aan mensen.