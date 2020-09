Groen licht voor reddingsplan Virgin Atlantic

Gepubliceerd op | Views: 156

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic lijkt voorlopig gered. Een rechter in Londen gaf woensdag groen licht voor een reddingsplan ter waarde van 1,2 miljard pond (1,3 miljard euro) om de onderneming door de crisis te loodsen. De bedoeling is dat het noodplan deze week nog wordt afgerond. Virgin voorspelde dat het eind september door zijn geld heen zou zijn, als steun zou uitblijven.

De luchtvaartmaatschappij die voor 51 procent in handen is van Virgin Group van miljardair Richard Branson en voor 49 procent van de Amerikaanse maatschappij Delta Air Lines, kwam niet in aanmerking voor staatssteun. De maatschappij zag zich eerder genoodzaakt haar basis op Londen Gatwick te sluiten. Daarbij gingen 3500 banen verloren. Door de crisis is de vraag naar vliegtickets drastisch gedaald. Net als bij branchegenoten blijven vliegtuigen van Virgin veelal aan de grond.

Nu er groen licht is voor noodsteun, is het voor Virgin mogelijk om de balans weer op orde te krijgen en het vertrouwen van klanten en passagiers te herstellen, zo meldt het bedrijf. Op donderdag staat er nog wel een hoorzitting in de Verenigde Staten gepland. In New York heeft Virgin Atlantic een zogeheten Chapter 15-procedure gestart. Daarmee vragen niet-Amerikaanse bedrijven in de VS een vorm van uitstel van betaling aan, waarbij ze worden beschermd tegen juridische claims van schuldeisers.

Onderdeel van het reddingsplan is het uitstellen of kwijtschelden van schulden, onder andere door Virgin Group zelf. Daarnaast kunnen bepaalde schuldeisers, waaronder mede-aandeelhouder Delta Air Lines, hun leningen omzetten in aandelen. Leveranciers worden gevraagd een deel van hun vorderingen bij de noodlijdende vliegmaatschappij kwijt te schelden.