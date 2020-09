Chipsector straalt op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Bedrijven in de chipindustrie stonden woensdag bij de sterkste stijgers op het Damrak. Ook de grondstoffensector deed het goed. Dit vanwege de positieve economische berichten die doorgaans goed nieuws betekenen voor aandelen die daar meer vatbaar voor zijn. Verder wordt ook het losse monetaire beleid van centrale banken, die zeggen de economie te zullen blijven ondersteunen, als positief bestempeld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 1,8 procent hoger op 561,76 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 808,45 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2 procent.

Koploper in de AEX-index was chiptoeleverancier ASMI met een winst van bijna 5,1 procent. Ook chipmachinemaker ASML stond bij de winnaars met een winst van 3,5 procent. Staalconcern ArcelorMittal en zorgtechnologiebedrijf Philips stonden ook in de kopgroep.

Sterkste stijger in de MidKap was chipfonds Besi met een plus van 4,3 procent. Ook in het buitenland waren branchegenoten in trek. In Parijs won chipmaker STMicroelectronics 2,7 procent en de Duitse chipfabrikant Infineon steeg 3,1 procent.

Unilever klimt, net als Adyen en Prosus

Unilever klom in de AEX 2,4 procent. Het levensmiddelenconcern investeert 1 miljard euro om de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces te verminderen. Unilever neemt daarnaast het Amerikaanse bedrijf Liquid I.V. over, dat zich bezighoudt met mixen voor energie- en vitaminedrankjes. Betalingsdienstverlener Adyen en techinvesteerder Prosus stegen 1,7 en 0,5 procent. Beide bedrijven krijgen een plek in de Euro Stoxx 50, een graadmeter van de meest toonaangevende Europese beursfondsen.

Sterkste daler in de AEX was ABN AMRO met een verlies van 1,3 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot in de MidKap de rij met een min van 2,2 procent.

Aedifica won 2,2 procent. Het Belgische zorgvastgoedbedrijf, dat ook een notering heeft in Amsterdam, wist de winst in de twaalf maanden tot en met juni stevig op te voeren.

In Parijs kreeg Pernod Ricard er verder 2,2 procent bij. De Franse drankenproducent zag de omzet in zijn gebroken boekjaar sterk dalen als gevolg van de coronacrisis. Er werd wereldwijd minder verkocht aan bars en restaurants. De verkopen aan mensen thuis zaten daarentegen in de lift en wisten de prestaties enigszins te stutten.

De euro was 1,1863 dollar waard tegen 1,1951 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 42,65 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 45,52 dollar per vat.