'Wall Street gaat verder omhoog'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting hoger beginnen, na de winsten van een dag eerder. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers van loonstrookverwerker ADP over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Daarnaast gaat de aandacht onder meer uit naar de publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve later op de dag, dat inzage geeft in de staat van de economie van de Verenigde Staten.

Volgens ADP kwamen er vorige maand 428.000 banen bij, maar economen hadden in doorsnee op een plus van 1 miljoen banen gerekend. Het cijfer voor juli werd opwaarts herzien. In die maand kwamen er 212.000 banen bij in het bedrijfsleven van de VS. Eerder werd voor die maand een stijging met 167.000 arbeidsplaatsen gemeld door ADP.

De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Macy's houdt verlies beperkt

Bij de bedrijven kwam winkelketen Macy's met resultaten. Macy's wist het verlies in het afgelopen kwartaal beperkt te houden. Door de aanhoudende coronacrisis boekte het bedrijf een verlies van 251 miljoen dollar. Analisten rekenden op een min van ruim een half miljard dollar. Volgens het bedrijf zijn er tekenen van herstel te zien in de verkopen. Het aandeel staat voorbeurs in de plus.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer kledingverkoper Guess en drankenconcern Brown-Forman, het bedrijf achter onder meer whiskey-merk Jack Daniel's.

De Fed komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met het Beige Book naar buiten. Dat rapport zal worden bestudeerd voor aanwijzingen over de impact van de coronacrisis op de Amerikaanse economie en tekenen van economisch herstel van de virusuitbraak.

Verder staan er ook nog cijfers over de Amerikaanse fabrieksorders en de orders voor duurzame goederen op het menu. Die komen kort na aanvang van de handel op Wall Street.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,8 procent hoger op 28.645,66 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 3526,65 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 11.939,66 punten.