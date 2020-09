Winkelbedrijf Macy's duikt minder diep in het rood dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 220

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse winkelbedrijf Macy's heeft het verlies het afgelopen kwartaal beperkt kunnen houden. Door de aanhoudende coronacrisis boekte het bedrijf een verlies van 251 miljoen dollar. Analisten rekenden op een min van ruim een half miljard dollar.

De verkoop van Macy's liep in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met 35 procent terug op jaarbasis. Er werd wel ruim 50 procent meer via internet verkocht. De totale omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 3,6 miljard dollar, tegen ruim 5,5 miljard dollar een jaar eerder.

"We blijven de tweede helft van het jaar conservatief benaderen", schrijft topman Jeff Gennette in een toelichting op de cijfers. "Onze prioriteit ligt nu bij een succesvol vakantieseizoen aan het eind van het jaar. Ook leggen we een basis voor 2021", aldus Gennette.