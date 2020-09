'Coronacrisis onderstreept noodzaak Europese kapitaalmarkt'

Gepubliceerd op | Views: 598 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - De coronacrisis heeft de noodzaak voor het creëren van een gezamenlijke kapitaalmarkt in de Europese Unie onderstreept. Dat schrijft vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) samen met twee andere bestuursleden in een artikel. De kapitaalmarkt zou zorgen voor banen en groei in een duurzame economie.

Een Europese kapitaalmarkt met een set regels die niet in elk land verschillend is, zou er voor zorgen dat investeerders makkelijker hun geld kunnen steken in projecten en bedrijven over de grens. Nu is daar vaak een hoop lokale kennis voor nodig. Al in 2015 werd besloten dat de kapitaalmarktenunie in de EU er moest komen.

Dat is volgens de ECB nu relevanter dan ooit. Een gezamenlijke kapitaalmarkt zou bedrijven minder afhankelijk maken van banken voor een lening. Dat is volgens De Guindos extra relevant wanneer de banken bijvoorbeeld worden geraakt door de coronacrisis. Een ander voordeel zou zijn dat een kapitaalmarktunie risico's beter verdeelt over de landen en spelers. Ook zou uit onderzoek blijken dat privaat geld innovatie en de energietransitie stimuleert.

De Guindos schrijft dat het nog wel even kan duren voordat de gezamenlijke kapitaalmarkt een feit is. Toch zouden sommige maatregelen volgens hem al snel effect kunnen sorteren. Zo zou er een centraal Europees toegangspunt voor bedrijfsinformatie moeten komen. Ook zouden belastingvoordelen op het hebben van schulden moeten worden afgeschaft.