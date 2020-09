Europese producentprijzen weer iets omhoog

Gepubliceerd op | Views: 217 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De Europese industriële producentenprijzen zijn in juli opnieuw gestegen, maar wel iets minder hard dan een maand eerder. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat stegen de prijzen die Europese fabrikanten in de eurozone voor hun producten vragen in juli met 0,6 procent ten opzichte van juni. Op jaarbasis zijn de producentenprijzen in de eurozone met 3,3 procent gedaald.

Met name de stijgende prijs van energie dreef de producentenprijzen omhoog. Als die kostenpost niet mee was gerekend, waren de producentenprijzen gelijk gebleven aan een maand eerder.

In Nederland stegen de producentenprijzen in juli volgens Eurostat met 0,3 procent ten opzichte van de maand ervoor.