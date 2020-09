Stevige winsten op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 547 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag stevige winsten zien. De aanhoudende opmars op Wall Street, waar onder aanvoering van de Amerikaanse technologiebedrijven recordstanden werden bereikt, wakkerde de kooplust bij beleggers aan. Daarnaast werd onder meer uitgekeken naar het banencijfer van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP en het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve, die later op de dag verschijnen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,2 procent hoger op 564,47 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 813,50 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,4 procent.

Ook op het Damrak waren de techbedrijven in trek. Zorgtechnologiebedrijf Philips was koploper in de AEX met een winst van 4,1 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML wonnen 3,5 en 3 procent. Besi klom 3 procent in de MidKap. Verzekeraar Aegon en ABN AMRO waren de enige dalers in de AEX met verliezen tot 0,2 procent.

Unilever

Unilever klom 2,6 procent. Het levensmiddelenconcern investeert 1 miljard euro om de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces te verminderen. Unilever neemt daarnaast het Amerikaanse bedrijf Liquid I.V. over, dat zich bezighoudt met mixen voor energie- en vitaminedrankjes. Betalingsdienstverlener Adyen en techinvesteerder Prosus stegen 1,9 en 1 procent. Beide bedrijven krijgen een plek in de Euro Stoxx 50, een graadmeter van de meest toonaangevende Europese beursfondsen.

In de MidKap stond postbedrijf PostNL bovenaan met een plus van 3,7 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 0,9 procent. Vastned daalde 0,2 procent. Topman Taco de Groot vertrekt begin december bij het winkelvastgoedfonds. De Groots taken worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Reinier Walta. Aedifica won 5 procent. Het Belgische zorgvastgoedbedrijf, dat ook een notering heeft in Amsterdam, wist de winst in de twaalf maanden tot en met juni stevig op te voeren.

Pernod Ricard

In Parijs kreeg Pernod Ricard er 3,8 procent bij. De Franse drankenproducent zag de omzet in zijn gebroken boekjaar sterk dalen als gevolg van de coronacrisis. Er werd wereldwijd minder verkocht aan bars en restaurants. De verkopen aan mensen thuis zaten daarentegen in de lift en wisten de prestaties enigszins te stutten.

De euro was 1,1863 dollar waard tegen 1,1951 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 42,94 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 45,68 dollar per vat.