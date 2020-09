Chipfabrikant NXP laat koeltoren bouwen door BAM

Euu, bij een koeltoren de warmte energie altijd vernietigd. Dat is de werking van zo'n toren. Het warme water wordt van boven naar beneden gesproeid en de luchtstroom door de nevel zorgt voor waterdamp. De energie die nodig is voor de verdamping wordt aan het warme water onttrokken en zorgt op die manier zorgt voor de gewenste afkoeling.



Thuis heb je zoiets in het klein. Het warme water wat uit de douchekop komt is iets afgekoeld als dit de douchebak raakt. En ook hier zorgt de waterdamp voor de afkoeling.



Het enige verschil met een douche of een koeltoren is de schaalgroote en de controle van de luchtstroom door de nevel met behulp van een ventilator. Het is geen high-tec.



Koeltorens vind je trouwens best wel veel terug in de industrie dus op het kenmerk "niet routinematig bouwwerk" valt wel wat af te dingen. Net als de subsidie in het kader van de energietransitie die NPX zou krijgen. Ik gok op een rond subsidiebedrag.