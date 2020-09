Frans reclamebedrijf AdUX gaat ook naar beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 255

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse reclamebedrijf AdUX vraagt een tweede beursnotering aan in Amsterdam. De onderneming geeft aan al sinds 2018 actief te zijn in Nederland en heeft in grootaandeelhouder Azerion een Nederlandse moeder. Bovendien willen de Fransen meer internationale investeerders bereiken en ze denken dat dit beter kan in Amsterdam. AdUX is al genoteerd aan de beurs in Parijs.

De naam van het bedrijf AdUX verwijst naar de twee belangrijkste specialismes: digitale advertenties (in het Engels Ad) en gebruikerservaringen (User Experience of UX). Verder biedt AdUX online uitgevers betalingsverwerkingsdiensten.

De tweede notering wordt naar verwachting vrijdag van kracht. AdUX geeft geen nieuwe aandelen uit.