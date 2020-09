Grootste stijging Britse huizenprijzen in jaren

Dit soort stimulans is altijd maar van korte duur. Kijk naar bijtellingsvoordeel op auto's in NL, enorme piek en daarna diepe dal (Tesla M3 vorig jaar 29.500 kentekens met lage bijtelling, dit jaar tot nu toe 3.300...). Zal bij de huizenmarkt in UK niet anders eruit gaan zien.