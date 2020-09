Zwitserse bankenwaakhond pakt Credit Suisse aan om spionagerel

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Zwitserland

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bankenwaakhond Finma kijkt naar straffen voor Credit Suisse wegens het bespioneren van oud-werknemers. De bank kwam vorig jaar in opspraak toen bleek dat een voormalig bestuurder na diens overstap naar UBS door privédetectives was geschaduwd. Het schandaal kostte topman Tidjane Thiam al de kop.

Finma stelde eerder dit jaar een onderzoek in naar de praktijken van Credit Suisse. Daaruit is nu blijkbaar genoeg bewijs gekomen om vervolgstappen te nemen, waarbij de toezichthouder zich met name richt op overtreding van de wet op toezicht en de vraag hoe het spioneren werd aangestuurd en vastgelegd.

Credit Suisse zegt in een verklaring kennis te hebben genomen van de melding van de waakhond. De bank stelt alle medewerking te verlenen aan het onderzoek en houdt vol dat het observeren van werknemers geen onderdeel is van de bedrijfscultuur.

De Zwitserse justitie doet ook nog onderzoek naar het spionageschandaal.