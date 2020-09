Boskalis neemt twee nieuwe projecten aan

Gepubliceerd op | Views: 650

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft twee nieuwe projecten aangenomen. Het eerste project omvat het transport en de installatie van vijf drijvende windturbines voor een windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland. Het tweede project betreft de installatie van delen van wat de langste hangbrug ter wereld moet worden, in Turkije.

Het is voor het eerst dat Boskalis meewerkt aan een drijvend windpark. In september 2020 begint het bedrijf met de installatie van ankers en kettingen op de zeebodem. Ondertussen worden de drijvende fundaties uit Spanje naar Rotterdam getransporteerd. In Rotterdam worden ze voorzien van de windturbine, waarna de drijvende windturbines naar Schotland worden gesleept.

Voor de 4,6 kilometer lange Çanakkale 1915-brug over de Dardanellen installeert Boskalis twintig secties van de brug. De werkzaamheden in het zuidwesten van Turkije vinden plaats in 2021.

Over beide opdrachten heeft Boskalis geen financiële details verstrekt.