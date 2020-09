Koers van de euro blijft onder de 1,20 dollar

Gepubliceerd op | Views: 637

BRUSSEL (AFN/DPA/BELGA) - De koers van de euro is woensdag wat teruggevallen richting de 1,19 dollar. Dinsdag noteerde de Europese eenheidsmunt nog voor het eerst in twee jaar boven de 1,20 dollar.

De terugval komt onder meer door goede macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, die de dollar deden stijgen. Toch zit de euro al even in de lift. Na de koersval in maart aan het begint van de coronacrisis, de munt daalde tot 1,06 dollar, heeft de euro sinds medio mei de blik naar boven gericht. De voorbije dagen was er dan weer een verzwakkend effect op de dollar zelf, na wijzigingen van het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank.