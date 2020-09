Nikkei licht hoger in gemengde regio

Gepubliceerd op | Views: 0

TOKIO (AFN) - De effectenbeurs in Japan is woensdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast werd uitgekeken naar een reeks van Amerikaanse macro-economische cijfers, waaronder het banencijfer van loonstrookverwerker ADP en het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve, die later op de dag verschijnen. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 23.247,15 punten. Beleggers hopen dat het aangekondigde vertrek van de Japanse premier Shinzo Abe niet zal leiden tot grote veranderingen in het stimuleringsbeleid van de overheid. Een groot deel van de regeringspartij steunt de huidige kabinetssecretaris Yoshihide Suga als nieuwe partijleider en opvolger van Abe. Suga is sinds 2012 de woordvoerder van de regering en de rechterhand van Abe, die om gezondheidsredenen aftreedt.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en in Hongkong verloor de Hang Seng-index 0,2 procent. De Kospi in Seoul won 0,1 procent. In Sydney was de All Ordinaries een positieve uitschieter met een stevige winst van 1,8 procent, ondanks het nieuws dat de Australische economie voor het eerst sinds 1991 in een economische recessie is beland. De economie kromp in het tweede kwartaal met 7 procent als gevolg van de coronapandemie. Dat is de grootste krimp ooit in een kwartaal in Australië.