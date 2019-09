Wall Street dicht voor Labor Day

Gepubliceerd op | Views: 508

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York houden maandag de deuren gesloten voor Labor Day. Dinsdag zal de beurshandel op Wall Street weer aanvangen.

De graadmeters in New York bleven vrijdag dicht bij huis en sukkelden naar het lange weekeinde. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 26.403,28 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij tot 2926,46 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7962,88 punten.