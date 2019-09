Goldman Sachs zet Unilever op kooplijst

Gepubliceerd op | Views: 573 | Onderwerpen: Goldman Sachs

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Goldman Sachs hanteert voortaan een koopadvies op Unilever. Eerder hadden de analisten van de Amerikaanse zakenbank een neutral-advies. De kenners verwachten een versnelling in omzetgroei.

Dat Unilever de laatste tijd wat minder in de smaak viel bij beleggers ligt aan de geringe omzetgroei tot nu toe vergeleken met branchegenoten, lichten de analisten toe. Maar hier moet in het komende jaar een verandering in komen, aldus de marktkenners. Zij verwachten een verbetering in India, Brazilië en Indonesië, de groeimotoren van Unilever die gezamenlijk voor 20 procent van de omzet opdraaien. In India stijgt de vraag naar verwachting van de analisten buiten de steden. De Braziliaanse economie verbetert en in Indonesië krijgt Unilever de wind mee van de verkoop van meerdere nieuwe producten.

Goldman Sachs hanteert nu een koersdoel van 62 euro. Het aandeel stond kort na opening 0,2 procent hoger op 56,53 euro.