Kleine plus voor AEX

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht hoger aan de eerste handelsdag van september begonnen. Ook de andere graadmeters in Europa toonden plussen. Beleggers krijgen tijdens de eerste sessie van de week geen steun uit de Verenigde Staten. Daar is Wall Street gesloten vanwege Labor Day.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 559,75 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 813,78 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,3 procent omhoog.

Unilever dikte 0,5 procent aan. Analisten van Goldman Sachs hebben het advies op het aandeel opgevoerd naar kopen. De consumentengoederenmaker kondigde vrijdag nabeurs aan het grootste deel van zijn Boliviaanse branchegenoot Astrix over te nemen. Financiële details van de deal werden niet verstrekt.