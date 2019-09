Groei Nederlandse industrie trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 468

ZOETERMEER (AFN) - De groei van de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in augustus aangetrokken tot het hoogste niveau in drie maanden. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor augustus uit op een stand van 51,6 tegen 50,7 in juli. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden in doorsnee een stand van 50,7 voorspeld.

De aantrekkende groei is vooral te danken aan een toename van het aantal nieuwe orders, wat gepaard ging met meer werkgelegenheid en meer inkoopactiviteiten.