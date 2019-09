Bioscoopuitbater Kinepolis naar Verenigde Staten

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Verenigde Staten

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Kinepolis doet zijn intrede op de Amerikaanse markt. De bioscoopuitbater neemt branchegenoot MJR Digital Cinemas over, die goed is voor tien bioscoopcomplexen in de staat Michigan in het noordoosten van de Verenigde Staten.

De bioscoopcomplexen van MJR Digital Cinemas zijn samen goed voor 164 schermen en meer dan 20.000 zitplaatsen. Ze kregen vorig jaar 6,2 miljoen bezoekers over de vloer en realiseerden een omzet van 81,2 miljoen dollar.

Kinepolis telt ongeveer 137,2 miljoen euro neer voor de Amerikaanse overname. Het bedrijf verwacht de transactie voor eind oktober te kunnen afronden. De Belgische bioscoopgroep is al actief in Noord-Amerika. Het nam anderhalf jaar geleden het Canadese Landmark Cinemas over.

In Nederland heeft Kinepolis zeventien vestigingen.