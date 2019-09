Industrie China toont onverwacht lichte groei

quote: Kaviaar schreef op 2 sep 2019 om 07:36:

Een dag eerder werd er door AFN getypt dat er krimp is.

Hoe betrouwbaar is AFN?

De cijfers van vandaag zijn van onderzoeksbureaus Markit en Caixin, het cijfer van gisteren is van de Chinese overheid.Twee verschillende meetmethodes, het staat toch gewoon in het bovenstaande persbericht ?.Gewoon begrijpend leren lezen zo moeilijk is dat toch niet ?.......