Industrie China toont onverwacht lichte groei

HONGKONG (AFN) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in augustus onverwacht licht gegroeid, de eerste keer in drie maanden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin.

De inkoopmanagersindex kwam voor augustus kwam uit op 50,4 tegenover 49,9 een maand eerder. Dat is het hoogste niveau in vijf maanden. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 49,8.

Een vergelijkbare graadmeter van de Chinese overheid voor de industrie toonde voor augustus wel een lichte krimp. Die stand bedroeg 49,5. Daarmee noteert die graadmeter al vier maanden op rij onder het niveau van 50. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen die gericht zijn op export. Die laatste zijn gevoeliger voor de gevolgen van de handelsoorlog.