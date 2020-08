Economie Colombia zwaar getroffen door coronacrisis

quote: geobeo schreef op 2 augustus 2020 15:57:

Reken maar dat de economie daar aan het einde van het jaar met z'n 60 % gekrompen is. Er werkt daar werkelijk helemaal niets meer en 90% van het volk wordt verboden te werken (allemaal zwart / straat werk).



Wordt (weer) oorlog.

Gelukkig is Colombia de nummer 1 in de produktie van Coca in de wereld, dus de parallele economie zal wel goed draaien denk ik..........