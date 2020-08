Siemens Healthineers biedt 16,4 miljard dollar voor Varian

Slim, in ten tijden van gratis (waardeloos) geld met negatieve rentes kun je net zo goed al je sector genoten overnemen. Kijk naar Amazone, de enige concurrentie die zij hebben is van hun eigen divisies.



Het is jammer dat zulke middelen niet aan de particulier besteed is, anders had ik 150 miljard geleend om Unilever op te kopen (15% premie op huidige koers). Mijn eerste besluit zou zijn om het hoofdkantoor gewoon weer terug in Nederland in te plaatsen. Ben verder niet beroerd om over de 6 miljard winst, 1,5 miljard (25% venootschapbelasting) daadwerkelijk aan de staat af te dragen.