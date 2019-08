Fiat voor nieuwe deal AF-KLM, Virgin en Delta

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: autoindustrie, luchtvaart

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft onder voorwaarden ingestemd met een nauwere samenwerking tussen Air France-KLM, Delta Air Lines en Virgin Atlantic. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande joint venture tussen de luchtvaartmaatschappijen.

Het nieuwe akkoord vervangt bestaande afspraken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat uiteindelijk om een trans-Atlantisch samenwerkingsverband ter waarde van 13 miljard dollar. Daarmee zijn 300 dagelijkse vluchten en meer dan 340 bestemmingen gemoeid.

Air France-KLM kondigde eerder aan voor 31 procent in te stappen bij Virgin. Daarmee wordt het bedrijf de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij, na het Amerikaanse Delta Air Lines dat 49 procent in handen heeft. Het belang van miljardair Richard Branson in Virgin neemt af tot 20 procent. De Europese Commissie ging in februari al akkoord met de deal.