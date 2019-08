Dijsselbloem grijpt naast topbaan bij IMF

Wat een debacle weer. Vroeger verloren we van Duitsers en Fransen om de topbanen nu verliezen we van niet verkiesbare vrouwen en vrouwen die uit corrupte landen met een verwaarloosbare economie komen. NL wanneer houden we de poot in de EU nu eens stijf. We staan 2x voor paal. Eerst Timmermans en nu Dijsselbloem.