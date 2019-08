'Tsjech tast in buidel voor Makro-moeder'

Het rommelt in de food/retailsector! Deze Tsjechische baas heeft z'n muntjes verdiend olie en gasindustrie en 'herbelegd' dit, of investeert beter gezegd dit heel slim in de voedingssector die:



jaar op jaar wereldwijd groeit,

niet geraakt wordt door handelssancties(de handelsoorlog),

geen bubbel kent zoals vastgoed door de lage rente,

is niet cyclisch en behoorlijk voorspelbaar,

het investeringsrisico's is betrekkelijk laag,

rendementen daarentegen zijn aantrekkelijk.



Internationale foodretailsector, een interessante investering voor de lange termijn!