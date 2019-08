'Tsjech tast in buidel voor Makro-moeder'

Gepubliceerd op | Views: 0

DÜSSELDORF (AFN) - De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský overweegt zijn bod op het Duitse groothandelsbedrijf Metro te verhogen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Een eerder bod van 5,8 miljard euro van EP Global Commerce VI, het bedrijf van Křetínský en zijn beleggingspartner Patrik Tkáč, werd door Metro weggezet als te laag.

Křetínský en Tkáč gaan begin volgende week in gesprek met enkele belangrijke aandeelhouders van het moederbedrijf van Makro. Ze zouden hun bod willen verhogen tot 17 euro per aandeel, waar ze eerder 16 euro voor een aandeel overhadden. Dat zou een nieuw bod van een kleine 6,2 miljard euro betekenen.

De twee investeerders deden hun eerdere bod in juni. Inmiddels hebben ze ongeveer een derde van de aandelen Metro in handen. Křetínský en Tkáč gaven aan dat ze kansen zien voor Metro om te groeien nu het bedrijf zijn winkelketen Real wil verkopen en zich wil richten op groothandelswinkels in Duitsland en Oost-Europa.