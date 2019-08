Wall Street bij opening verder omlaag

Handelsvrees? Of simpelweg overwaardering? In het kort bla, bla, bla praatjes van zogezegde analisten die je op het verkeerde been zetten of op zijn minst trachten dat te doen. Simpelweg bij de les blijven en zeer goed de KW waardes bekijken. Royal dutch verloor van de maand 9.85% en ING bijna 11% Royal dutch is koopwaardig op 19,20 met een KW van 1 op 12 Voor ING koopwaardigheid ligt op

8.04 euro wat dus ook een KW oplevert van 1 op 12 Alles wat hoger ligt met een KW van 20 en hoger gewoon uit de kast smijten. Dus laat de beertjes maar lekker het werk doen het is een goed begin van het downpunt. Terug naar een AEX van 490? Zou zeggen het is zelfs mogelijk terug naar de 430.00 Meneer trump speelt vals met zijn vriendjes hun spelen grof op de short en mag de nieuwe president de troep opruimen. Beurswaakhond doet helemaal niks zoals men ziet. Het zal zeer heftig tekeer gaan.