ExxonMobil boekt lagere winst

Gepubliceerd op | Views: 702

IRVING/SAN RAMON (AFN) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil is in het tweede kwartaal op een lagere winst uitgekomen, door de zwakkere gasprijzen en hogere investeringen. De nettowinst van het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten bedroeg 3,1 miljard dollar, een daling van 21 procent op jaarbasis.

In het winstcijfer is ook een belastingbate van 500 miljoen dollar verwerkt. De productie van olie en gas lag gemiddeld op het equivalent van 3,9 miljoen vaten per dag, wat neerkomt op een stijging met 7 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018. De omzet was 69 miljard dollar tegen 73,5 miljard dollar een jaar eerder.

De kapitaalinvesteringen gingen met 22 procent omhoog tot 8,1 miljard dollar. ExxonMobil investeerde vooral veel geld in projecten in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin in het zuiden van de VS.

De Amerikaanse branchegenoot Chevron zette in het afgelopen kwartaal een winst in de boeken van 4,3 miljard dollar tegen 3,9 miljard dollar een jaar eerder. Daarin is een vergoeding verwerkt van 740 miljoen dollar voor het afzien van een overname van Anadarko Petroleum. Chevron verloor de overnamestrijd rond Anadarko van Occidental Petroleum. De omzet kwam uit op 36 miljard dollar tegen 40 miljard dollar vorig jaar.