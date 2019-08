'Omzet omlaag bij PostNL'

er wordt gewoon Interim-dividend uitgekeerd 7 augustus kijk maar op de site van PostNL



Als de bovenstaande cijfers kloppen, dan mogen we spreken van een heel mooi resultaat. Met name de enorme groei in de pakketdivisie is geweldig. De kans dat het aandeel weer snel richting de €2,50 gaat is hier mee toegenomen.



Ook de kans op handhaving van dividend is toegenomen omdat de kans dat de fusie met Sand doorgaat is ook veel kleiner is geworden. De politiek zal deze fusie waarschijnlijk niet gaan goedkeuren. Althans in de eerste kamer zal hier waarschijnlijk geen meerderheid voor te vinden zijn.



