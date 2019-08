Dieprode beurzen na escalatie handelsstrijd

Ik denk dat je Donald niet moet onderschatten. Hij is voortdurend bezig met zijn herverkiezing. Door nu agressief te zijn richting China laat hij zien dat hij staat voor de Amerikaanse werker. Zijn rechtstreekse bemoeienis met de vrijlating voor een Amerikaanse rapper is om de zwarte populatie in de USA voor zich te winnen. Werkeloosheid USA is nog steeds laag dus dan doet de president het goed. Verkiezingen winnen gebeurt niet alleen via feiten maar veelal door het juiste gevoel te geven als kandidaat.