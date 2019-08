Winkelverkopen eurozone fors omhoog

Gepubliceerd op | Views: 1.096 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in juni met 1,1 procent gestegen op maandbasis. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Het is de sterkste stijging sinds eind 2017.

Economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,3 procent gerekend. In mei gingen de winkelverkopen in het eurogebied nog met een herziene 0,6 procent omlaag.

In de gehele Europese Unie klommen de detailhandelsverkopen in juni met 1,2 procent, na een daling met 0,7 procent een maand eerder.

ING-econoom Bert Colijn meldde in een reactie dat het sterke winkelverkoopcijfers zijn en dat de binnenlandse vraag in de eurozone van groot belang is voor economische groei te midden van wereldwijde onzekerheden. De grote vraag is nu of consumenten optimistisch blijven vanwege de zorgen over de afzwakkende wereldeconomie, aldus Colijn.